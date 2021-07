Buscas por Gabriel Anastácio em Carlópolis entram no quarto dia

Crédito da foto Para Colaboração

Equipes do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina/PR encerraram mais um dia de buscas pelo platinense Gabriel Anastácio, 22 anos, na Represa de Xavantes, em Carlópolis/PR.

O jovem platinense está desaparecido desde tarde de domingo (27), após o barco que ele estava com um grupo de amigos virar e naufragar na represa. Os demais ocupantes da embarcação foram salvos por pescadores.

Parentes, amigos e voluntários iniciaram as buscas por Gabriel no domingo. Na manhã de segunda-feira os trabalhos foram iniciados pelo Corpo de Bombeiros, e na terça-feira as buscas foram intensificadas com apoio de mergulhadores de Curitiba e equipes da Polícia Ambiental. Os trabalhos prosseguiram nesta quarta-feira, mas Gabriel não foi encontrado.