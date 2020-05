Câmara aprova recursos para combate ao COVID em Jacarezinho

Crédito da foto Para Marcos Junior

Os vereadores do município de Jacarezinho aprovaram na manhã desta quarta-feira, 27, em sessão extraordinária o valor de R$ 100 mil para a contratação de serviços médicos para atuação no enfrentamento do COVID. Os Projetos 36, 37 e 38 que tratam sobre o assunto teve aprovação por unanimidade. O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg destaca que as despesas serão destinadas para a contratação de serviços médicos para a unidade sentinela para aturem no enfrentamento dos casos de COVID 19.

“Na justificativa do projeto é ressaltado que não há médicos suficientes na rede básica para o atendimento a população em havendo surto da epidemia. Quero agradecer a todos os vereadores que não mediram esforços e votaram pela aprovação em regime de urgência e extraordinária este importante projeto”, explica Fúlvio Boberg.

Os recursos são oriundos da União por intermédio do Ministério da Saúde, conforme Portarias nº s. 480 de 23 de março de 2020 e 774, de 09 de abril de 2020.