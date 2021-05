Câmara de Jacarezinho aprova em Primeiro Turno criação do Banco de Ideias Legislativas

Crédito da foto Para Assessoria

Na última Sessão Ordinária, segunda-feira (17), foi aprovada em Primeiro Turno a criação de um Banco de Ideias Legislativas no âmbito da Câmara Municipal de Jacarezinho. O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 24/2021 é de autoria do Vereador Dorival de Souza – “Val” (PDT). Na próxima semana, a proposição será novamente submetida à deliberação, em Segundo Turno e, com a sanção do Prefeito Marcelo Palhares, será criado esse mecanismo para que a população possa apresentar sugestões de Projetos de Lei ao Legislativo.

O autor do Projeto explicou que a ideia surgiu para aproximar a população do Legislativo e encorajar a comunidade a participar mais diretamente do processo legislativo. As sugestões serão cadastradas e analisadas para eventual aproveitamento pelos Parlamentares.

“O objetivo é oferecer serviços de interatividade entre o cidadão e a Câmara e tornar mais próxima a atividade parlamentar, pois qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de Ideias Legislativas. Depois da aprovação final, vamos preparar a estrutura da Câmara para o recebimento dessas sugestões, que poderá ocorrer diretamente no próprio site ou por e-mail. Estou confiante na participação da nossa comunidade e convido as pessoas a contribuírem com suas sugestões para o aperfeiçoamento da atuação do Poder Legislativo. Juntos, podemos fazer mais e melhor por Jacarezinho”, destacou o Parlamentar.