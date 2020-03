Câmara de Jacarezinho aprova reajuste de Servidores Públicos

Crédito da foto Para Marcos Junior

A Câmara Municipal de Jacarezinho aprovou na noite da última segunda-feira, 23, o Projeto de Lei 5/2020 que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo. O valor será de 4.31%, conforme o índice da inflação e retroativo a janeiro deste ano.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg explica que o Projeto de Lei foi lido na sessão do dia 16 de março e os vereadores realizaram todos os trâmites durante a semana para que ele fosse votado na sessão do dia 23 de março.

“É um dever estabelecido pelo artigo 37, inciso X da constituição a concessão do reajuste em questão. Quero agradecer aos vereadores que realizaram todos os procedimentos para que os funcionários possam receber ainda este mês o valor do reajuste salarial”, comenta Fúlvio Boberg. A sessão foi realizada com as portas fechadas devido a pandemia do Coronavírus, mas pode ser acompanhada ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal.