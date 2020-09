Câmara de Jacarezinho tem contas de 2019 aprovadas

Photo Credit To Marcos Junior

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE) publicou em diário oficial nesta segunda-feira, 28, o Acórdão 2463/20 que julga pela regularidade das contas na Prestação de Contas da Câmara Municipal de Jacarezinho no ano de 2019. Elas foram submetidas à análise e instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

O Relator Conselheiro Artagão de Mattos Leão acompanhou os relatórios da CGM e do Ministério Público manifestando pela regularidade das contas no exercício de 2019. Parecer que foi acompanhado pelos outros conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg agradeceu a toda a equipe pelo trabalho realizado durante o ano de 2019. “Este reconhecimento é para todos os servidores da Câmara que realizam suas atividades com empenho e dedicação”, finaliza Fúlvio Bobeg.