Cambará: Após denúncias Polícia Militar apreende drogas em lava-car

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 11h00min na data de ontem (20/10) as equipe da Polícia Militar vinha recebendo inúmeras denúncias, dando conta que no endereço Rua Genaro Rezende na cidade de Cambará, um individuo comercializava drogas em seu lava-car.

Denúncias informavam ainda que o mesmo está a cerca de um mês nesse local. Na data de ontem as equipes recebeu-se uma nova denúncia relatando o comércio e diante disso os policiais militares foram até local e ao chegar o denunciado aparentou bastante nervosismo.

De pronto foi dada a voz de abordagem e em revista pessoal, foi localizado em seu bolso uma porção de maconha (38 g.), também foi encontrado consigo trinta e sete reais em dinheiro.

Diante das denúncias, da materialidade e por se tratar de crime permanente a equipe optou por realizar buscas no imóvel e para tanto solicitou-se apoio da equipe CANIL do 2º BPM que estava na cidade, onde rapidamente chegaram ao local e com o emprego de faro do cão Loki, indicou que havia algo embaixo de um dos sofás, onde após revista foi localizado uma sacola com duas porções de maconha, totalizando 863 g., com a droga achada no bolso totalizou 900 (novecentos gramas).

O cão Loki também indicou dentro de uma caixa uma balança de precisão e também foi apreendido um aparelho celular, onde segundo as denúncias o comércio era feito via mensagem de aplicativo.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indivíduo (23 anos). Vale ressaltar que após localizado os entorpecentes, o suspeito assumiu a propriedade assim como o comércio.