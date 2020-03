Cambará confirma primeiro caso suspeito de coronavírus

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

O município de Cambará confirmou na noite de terça-feira (17) o primeiro caso suspeito de coronavírus. Trata-se de uma mulher que viajou recentemente a São Paulo e manteve contato com uma pessoa que esteve em Orlando nos Estados Unidos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francisco Assis Peres dos Reis, a paciente encontra-se em isolamento domiciliar. Após apresentar sintomas da doença ela realizou exames em um hospital particular em Ourinhos (SP) e foi colocada em quarentena.

“Por isso reforçamos a importância de se evitar a circulação em meio às pessoas, não cumprimentar com as mãos, lavar sempre as mãos com água e sabão e higienizá-las com frequência utilizando álcool em gel, entre outras medidas que estão sendo amplamente divulgada pelos organismos de saúde para prevenir a doença”, disse o secretário em entrevista ao radialista Claubinho Souza da Banda B.

A Secretaria de Saúde informou que não motivos para pânico se a população seguir as recomendações e determinações para combater a Covid-19.