Cambará: Homem é preso por tráfico de drogas

Por volta as 09h30min na data 05/08 ”Rua Henrique Dias x Rua Luiz Gama na cidade de Cambará”, a equipe da Polícia Militar vinha recebendo denúncias, dando conta que um individuo conhecido comercializa maconha pela cidade, na data de hoje a equipe em patrulhamento pelo endereço supracitado, avistou o suspeito em uma bicicleta que ao ver a viatura policial se evadiu correndo, feito o acompanhamento realizou-se a abordagem, que em revista pessoal, foi localizado no bolso da blusa uma porção considerável de maconha (210g.).

Diante das denúncias, materialidade e por se tratar de crime permanente, equipe deslocou até a residência do abordado, para realizar buscas nas dependências, porém na casa a equipe foi recebida de forma hostil pela esposa e filhos do indivíduo, ao qual tentaram coibir o adentramento na residência para as buscas.

Após alguns minutos de conversa a equipe conseguiu dar início as buscas, porém a todo o momento foi desacatada pelos moradores.

Mesmo após tais acusações e difamações a equipe se manteve no controle da crise e finalizou as buscas, das quais resultaram em não localizar nada de ilícito. Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao indivíduo (43 anos), feito o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe e do detido, encaminhado ao pelotão para ser lavrado o boletim de ocorrências, em seguida ao pronto socorro para ser lavrado o auto de lesão e por fim a delegacia de polícia civil para os procedimentos pertinentes.