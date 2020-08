Cambará: Polícia Militar fecha o cerco contra o tráfico de drogas

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta das 10h00min na data 09/08 ”Rua Antônio Frutuoso – Ignes Panich na cidade de Cambará” a equipe da Polícia Militar, recebeu informações, nas quais informava que no endereço citado, uma mulher comercializava drogas, especificamente crack e cocaína.

Diante das denúncias a equipe PM deslocou no endereço e conversou com a mesma, a qual franqueou a entrada conforme autorização, sendo que informada sobre o teor das denúncias admitiu estar traficando e indicou o local onde estavam armazenados os entorpecentes.

Dentro do guarda roupas foram encontrados treze eppendorfs de substância análoga a cocaína (8,5g.), uma pedra grande de substância análoga a crack (33,4), cinquenta reais em notas trocadas, uma balança de precisão, uma folha de caderno com anotações de tráfico de drogas e dez unidades de saquinho de sorvete usado para embalar as pedras de crack.

Salienta-se que a pedra de crack depois de fracionada poderia render aproximadamente cento e setenta porções.Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhada para a delegacia de polícia para procedimentos.