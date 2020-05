Cambará recebe R$ 130 mil para ultrassom, destaca deputado Tercilio Turini

Crédito da foto Para Divulgação

Mais um município recebe reforço para atendimento à saúde da população, num trabalho do deputado estadual Tercilio Turini. Agora é Cambará, que tem R$ 130 mil liberados pelo Governo do Estado para a compra de um equipamento de ultrassonografia pela Prefeitura.

“O ultrassom é um instrumento muito importante nos diagnósticos por imagem, contribui muito para o médico analisar melhor a saúde do paciente. O uso da tecnologia, com equipamentos modernos, ajuda a salvar muitas vidas”, afirma Tercilio Turini, professor de Medicina da UEL e diretor do Hospital Universitário de Londrina por mais de 30 anos.

O deputado agradece a atenção do secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, e também às lideranças de Cambará, como o vereador Ângelo Raia, que apresentaram a necessidade da compra do ultrassom para o município. “Com trabalho em conjunto, o resultado traz benefícios para população”, ressalta Tercilio Turini.