Caminhão atropela e mata mãe de ex-prefeito de Siqueira Campos

Uma tragédia marcou o fim de semana no município de Siqueira Campos (Norte Pioneiro paranaense). Um acidente resultou na morte Leonilda Faustinoni Liechocki, 87 anos, mãe do ex-prefeito da cidade, Luiz Antônio Liechocki.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atropelada por um caminhão na última sexta-feira (14) na avenida Marginal – bairro Nações. O condutor do veículo, que não teve o nome revelado pela PM, contou aos policiais que atenderam a ocorrência que, ao manobrar em marcha a ré o caminhão no pátio da empresa em que trabalha, a qual pertence a Liechocki, ele não enxergou a vítima por conta de um ‘ponto cego’ no pátio, e que só descobriu que havia atropelado e matado a idosa ao descer do veículo.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Um investigador da Polícia Civil periciou o local do acidente e o delegado Juliano Fonseca autorizou o recolhimento do corpo da vítima pela Funerária Bom Jesus para evitar tumulto, tendo em vista tratar-se da mãe do ex-prefeito do município, Luiz Antônio Liechocki.

O corpo Leonilda Faustinoni Liechocki foi sepultado no sábado (15) no Cemitério Municipal de Siqueira