Caminhão canavieiro tomba na BR-369 próximo a ponte do laranjinha

Crédito da foto Para Cleverson Rodrigues Rádio

Na manhã de segunda-feira (21), por volta das 09h20min, um acidente foi registrado na BR 369 no km 66, no local um caminhão canavieiro com placas de Cambará acabou tombando.

Segundo informações do motorista do caminhão, o mesmo fazia sentido Santa Mariana á Bandeirantes, quando a poucos metros da ponte do Rio Laranjinha o caminhão apresentou problemas mecânicos na direção.

O motorista disse para a reportagem que não teve oque fazer. O caminhão bateu na rocha na lateral da pista, vindo na sequência a tombar.

O motorista apenas sofreu leves escoriações, a equipe da Econorte esteve no local sinalizando, também um cabo do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes que passava na hora do acidente parou para dar apoio.

O trânsito ficou interditado durante um período de duas horas até que a cana picada fosse retirada do local pela equipe da Usina de Bandeirantes.