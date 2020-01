Caminhão carregado com cigarro contrabandeado tomba na PR-218

Crédito da foto Para Divulgação

Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai tombou na tarde desta quarta-feira (8), no quilômetro 87 da PR-218, próximo a Ribeirão do Pinhal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a maior parte da carga foi saqueada por motoristas que passavam pelo local do acidente. Apenas algumas caixas de cigarro ficaram espalhadas no acostamento da rodovia.

O motorista da carreta foi hospitalizado e deve ser conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, assim que receber alta médica.