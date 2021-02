Caminhão pega fogo na BR-153 em Ibaiti

Photo Credit To Divulgação/Defesa Civil

Um caminhão com placas de Brusque, Santa Catarina, carregado com eletrodomésticos, pegou fogo próximo ao KM 115 da BR-153, em Ibaiti, no local conhecido por “pedreiras” por volta das 05h40 da madrugada deste domingo (28). O veículo seguia de Brusque (SC) para Aparecida do Taboado (MS).

Segundo os agentes do Corpo de Bombeiros Oziel e Zé Carlos da Defesa Civil de Ibaiti, que foram acionados para conter as chamas, o condutor, um rapaz de 30 anos, ao perceber o fogo, saiu do caminhão e solicitou ajuda. Ele não sofreu ferimentos.

O incêndio foi contido pelos bombeiros.

A cabine do caminhão ficou toda destruída pelas chamas. O baú e a carga não foram atingidos.