Caminhoneiro é feito refém e tem caminhão roubado por bandidos armados na BR-153

Crédito da foto Para Assessoria PM

Um caminhoneiro foi feito refém por bandidos armados e teve o caminhão roubado na BR-153 em Ibaiti nesta terça-feira (20).

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu uma solicitação de um caminhoneiro dizendo que teria sido roubado e que aguardava na base do Samu em Ibaiti.

Em contato com a vítima passou a relatar que por volta das 19h45min, de ontem (20), estava conduzindo sua carreta: cavalo Scania R 440 A6X2, de cor branca; e semi reboque marca Noma de cor preta, carregada com 40 bag de mil quilos de adubos, pela BR-153 sentido Ibaiti e que iria entregar sua carga na Cooperativa Integrada quando a aproximadamente uns 2 km do local conhecido por pedreira em trecho de curva estava lento e também havia mais dois caminhões que estavam no local fazendo com o que seu caminhão ficasse lento e assim dois indivíduos conseguiram subir na porta do caminhão e um deles bateu com um revólver na janela e o rendeu. Um dos bandidos assumiu a direção do veículo e a vítima ficou de refém na cabine do caminhão.

A vítima informou aos PMs que depois foi levada para uma casa no meio do mato, onde teria passado a noite. O motorista ficou de refém até aproximadamente 04h30min, quando foi libertado.

Questionado pelos PMs se ele sabia indicar onde teria ficado; pela sua descrição a equipe policial esse local seria na BR-153, sentido Santo Antônio da Platina, após a entrada do bairro Estrelinha, ainda pela rodovia no lado direito em local de bastante mata.

Enquanto a equipe PM retornava com a vítima do local onde indiciou como cativeiro foi visualizado o cavalo mecânico de sua carreta a Scania R 440 abandonado as margens da rodovia em frente a um posto de gasolina, aberto e com as chaves na ignição.

O veículo foi entregue diretamente ao motorista e a equipe tomou os demais procedimentos cabíveis.