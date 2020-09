Caminhoneiro fica ferido em engavetamento na PR-092

Photo Credit To Foto: Hélio Galvão

Um engavetamento envolvendo três caminhões deixou um dos condutores feridos na manhã desta quinta-feira (10), na PR-092, trecho entre Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora.

De acordo com as primeiras informações, os veículos estavam parados no acostamento, na altura do km 312, e ao retornarem para a pista de rolamento o caminhão que estava à frente freou por conta do fluxo na rodovia resultando no engavetamento.

O segundo caminhão acabou prensado pelos outros dois veículos. O motorista estava consciente, porém reclamava de dores no peito.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e do hospital de Joaquim Távora.