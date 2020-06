Canil do 2º BPM apresenta vídeo com resultados ” click aqui e confiram ”

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

O CANIL do 2º BPM é referência no Estado do Paraná e também no sul de São Paulo. O resultado veio com o esforço dos policiais militares que pertencem a Unidade e de outros que já passaram por ela, assim como do apoio dos Comandantes que contribuíram para que o padrão de excelência se tornasse permanente.

As informações apresentadas no vídeo expõem os resultados do trabalho do Canil, no período do ano de 2017 até maio de 2020. Neste intervalo, uma tonelada de drogas foi apreendida, cinquenta armas de fogo foram localizadas e quinze buscas de pessoas foram realizadas.

O êxito nos resultados foi decorrente do constante treinamento dos cães e principalmente da dedicação dos policiais que desenvolvem este trabalho. Atualmente o CANIL Setorial do 2º BPM conta com oito cães e seis policiais militares, que trabalham diretamente no patrulhamento com cães, busca de pessoas e faro de armas e entorpecentes.

De acordo com o Comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, ter uma equipe com alta qualidade faz com que a resposta ao crime seja rápida e eficaz. Contar com a excelência desse trabalho fora imprescindível para obtenção de resultados positivos.

Confiram o vídeo logo abaixo