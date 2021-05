Capotamento entre Bandeirantes e o bairro Yara em Bandeirantes deixa dois jovens feridos

Crédito da foto Para Cléverson Rodrigues Rádio

Na manhã de sexta-feira (21), por volta das 07h00min, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e Samu receberam um chamado para ir até uma curva, próximo ao antigo Matadouro de Bandeirantes, onde segundo informações havia um veículo VW Gol de cor branca com placas de Bandeirantes, caído em um buraco cerca de 50 metros da pista.

Com a chegada dos socorristas puderam constatar o fato, onde o carro estava totalmente destruído, e do lado de fora do veículo haviam dois jovens, um em estado grave e um com leves ferimentos. Socorristas então fizeram a remoção dos dois homens do local de difícil acesso, onde encaminharam os mesmos para o Pronto Socorro de Bandeirantes para exames e cuidados médicos.