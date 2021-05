Capotamento mata quatro jovens na PR-090

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Derick Henrique Farias dos Santos, 19 anos, e Luiz Henrique Ramos Coelho, 17 anos, faleceram no local do capotamento.

O condutor Alexandre Maximiano de Souza Junior, 18 anos, e um dos passageiros, Luiz Felipe de Oliveira, 20 anos, foram encaminhados ao hospital de Sapopema com ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo (Toyota/ Hilux, placas AAE-6018) seguia sentido Curiúva a Sapopema quando capotou por volta das 22h30 no km 266+100 metros.

Fonte do post: Tá no Site com Claubinho Souza/Banda B