Carga de defensivos agrícolas avaliado em quatrocentos mil reais é apreendido em Bandeirantes pela PM

Photo Credit To Assessoria PM

Após receber a denúncia na tarde de terça-feira (10), que em um barracão em Bandeirantes na BR 369, Vila Pompeia, conteria algumas caixas de defensivo agrícola e que essas caixas estariam encobertas por uma lona preta e que tais defensivos seriam produto oriundo de um Roubo cometido ha uns dias atrás, e que a pessoa responsável por ter deixado os defensivos seria a pessoa proprietária de uma Camionete Preta conhecida popularmente como M.

Que Diante da denúncia a equipe ROTAM, juntamente com a equipe RPA deslocou até o referido local onde após um contato com o responsável pelo local o Sr R. A. da S. e após indagar o mesmo sobre a referida denúncia este relatou que no dia 28/10/2020, a pessoa conhecida por M. deslocou até o seu ferro velho e lhe pediu um favor para este deixar guardada em seu barracão algumas caixas de defensivo que um caminhão iria deixar la no domingo de manhã dia 29/10/2020, e que na sequência iria dar um destino para as referidas caixas.

Que pelo motivo desse caminhão chegar somente no domingo R. deixou as chaves do local com M. no domingo de manhã e na parte da tarde a pessoa de M. deixou as chaves em um local escondido pre acordado entre os dois, que somente na segunda feira 30/10/2020 quando R. chegou para trabalhar que observou a quantidade de caixas que M. havia deixado no local, mas continuou trabalhando normalmente, aguardando a retirada das caixas do local.

Que perguntado a respeito se M. comentou sobre a procedência dos defensivos R. declinou que nem quis saber pois M. é seu cliente há muito tempo e que nem teve interesse de saber a procedência e tão pouco quis saber sobre a nota dos defensivos.

Que diante das evidências de tal produto ser oriundo de Roubo foi constatado que na data de 25/10/2020 ocorrera um Roubo de uma carreta a qual estava transportando defensivos agrícola conforme Boletim 2020/1096398.

Que fora feito contato com a pessoa de C. S. T. B. a qual é gerente da empresa STEWARDSHIP BRASIL, empresa essa que fabrica tal defensivo, a qual enviou as notas da carga quando foram roubadas bem como a nota do frete pago a Transportadora.

Que após checar a respectiva nota constatou ser os defensivos que foram roubados. Diante do exposto foi feita a apreensão das caixas sendo, 105 (cento e cinco) caixas de Adjuvante de Marca Strides, 311 (trezentos e onze) caixas de Inseticida De Marca Brutus e 516 (quinhentos e dezesseis) caixas de Herbicida de Marca Zaphir, totalizando a quantia de 932 (novecentos e trinta e duas caixas) sendo que tais caixas conforme nota em anexo estaria avaliado em aproximadamente Quatrocentos Mil Reais.

Sendo estas encaminhadas para a Delegacia de Polícia juntamente com R. responsável pelo Barracão.