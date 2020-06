Carlópolis confirma quatro casos de Covid-19

Crédito da foto Para Divulgação

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo juntamente com a equipe da saúde pública confirmaram nesta quinta-feira, 4, os quatro primeiros casos do COVID 19 (CoronaVírus) no município. A informação foi repassada através de um vídeo divulgado direto do gabinete do chefe do Poder Executivo.

Um dos casos é uma mulher de 40 anos que deslocou para um grande centro para realizar um exame. Já os outros três casos são jovens entre 25 e 30 anos e trabalham juntos. Todos os casos e pessoas próximas já estão sendo monitoradas.

A equipe da saúde municipal destaca que o Pronto Atendimento está com o horário ampliado para atender a população. O prefeito Hiroshi Kubo destaca que é importante o isolamento social e se for preciso sair que utilize máscaras e tome todos os cuidados necessários de prevenção.