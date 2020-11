Carreta envolvida em acidente que deixou 41 mortos tem várias multas

Photo Credit To A carreta Iveco de Castro-PR que chocou com o ônibus tinha várias multas - Foto: Colaboração Tá no site

O Portal Estradas.com.br apurou que a carreta envolvida no acidente com ônibus, que resultou na morte de 41 pessoas até agora, tem várias multas e ambos veículos estão inadimplentes com DPVAT.

Quatro estão no sistema da Polícia Rodoviária Federal, num total de 21 pontos, sendo três delas em 2020. Duas por evasão de pedágio e uma por passar o sinal vermelho. As multas somam R$ 1.024,42. O veículo está registrado em nome de Machado e Moraes Transportes LTDA sediada em Castro-PR.

No sistema do Detran do Paraná, onde a carreta está registrada, constam R$ 910,90 em multas e dívida de R$ 5,78 do DPVAT. Apesar da inadimplência do DPVAT, as vítimas envolvidas no acidente não deixam de ser indenizadas. Não importa de quem foi a culpa no acidente.

Quanto ao ônibus envolvido no acidente não aparecem multas no sistema da Polícia Rodoviária Federal, mas o veículo também está inadimplente no DPVAT, o valor pendente é o custo anual de R$ 10,57. O veículo está em nome da empresa Star Fretamento e Locação Eireli de Taquarituba-SP.

O ônibus está com a certificação do cronotacógrafo em dia. Já a carreta está vencida, mas uma Portaria do Inmetro suspendeu o vencimento dos prazos.

O equipamento é fundamental para a perícia do acidente, pois registra velocidade praticada em todo trajeto, tempo de direção contínuo e distância percorrida.

Acidente deixou 41 mortos até o momento

O acidente ocorreu na altura do Km 171 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), próximo à cidade de Taguaí, no interior de São Paulo, envolvendo um ônibus, que transportava funcionários de uma empresa têxtil, e um bitrem, provocando, pelas informações das rádios da região e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a morte de 37 pessoas no local e outras quatro a caminho do hospital.