Carreta perde freio na Serra do Palmital e invade pátio de posto de combustíveis

Uma carreta tombou na madrugada deste sábado (29) no pátio do Posto Santa Rita, na BR-153, em Santo Antônio da Platina, após ficar sem freio enquanto descia a Serra do Palmital.

Conforme apurou a reportagem, o veículo estava carregado com carcaças de animais. Apesar dos danos materiais, o motorista teve apenas ferimentos superficiais.

DE NOVO

Recentemente outro caminhão invadiu o pátio do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há poucos metros do Posto Santa Rita, após também perder o freio na Serra do Palmital.