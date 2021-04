Carro atropela e arrasta policial durante fuga de festa clandestina com cerca de 150 pessoas no Paraná

Photo Credit To Divulgação

Uma festa clandestina com cerca de 150 pessoas foi descoberta pela Polícia Militar (PM) após um denúncia, no início da madrugada deste domingo (18). O evento aconteceu em Tamarana, cerca de 55 quilômetros (km) de Londrina, no Norte do Paraná.

Segundo a PM, a chegada dos agentes de segurança em conjunto com os fiscais da prefeitura municipal provocou tumulto entre os participantes. Alguns deles tentaram fugir para uma área de mata e outros usaram veículos para escapar da polícia às margens da PR-445. Um Ford Fiesta quase provocou a morte de um policial ao atropelá-lo e arrastá-lo por três metros. Por sorte, ele não ficou ferido.

No fim, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas ao ser pega com dois invólucros contendo 70 papelotes de cocaína. Além do preso, cerca de 100 pessoas foram abordadas e encaminhadas para a Polícia Civil da cidade.

