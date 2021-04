Carro é flagrado a 184 km/h em rodovia do norte do Paraná

Nos dois primeiros dias da Operação Páscoa, realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em todo o Paraná, vários carros foram flagrados transitando acima do limite de velocidade permitido nas rodovias. Em um trecho da PR-444 que fica em Arapongas, no norte do estado, um veículo estava a 184 km/h no momento da fiscalização.