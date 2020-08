Carro envolvido em acidente fatal na PR-092 transportava droga

Crédito da foto Para Cães farejadores acusaram a presença da droga no interior do Prisma

O carro onde estavam duas vítimas fatais de um grave acidente que envolveu mais dois caminhões, na noite do último domingo (9) em Wenceslau Braz, tinha 655 gramas de maconha, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A droga foi encontrada por cães farejadores da corporação durante esta semana. O veículo, um GM Prisma, que estava no pátio do posto da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, ficou completamente destruído no acidente. Apesar disso, com auxílio da equipe Canil, policiais localizaram uma sacola plástica onde estava o entorpecente.

A droga foi encaminhada à Polícia Civil de Wenceslau Braz, que investigará as circunstâncias da ocorrência. Até o momento não foi divulgado se a busca aconteceu após alguma denúncia ou por suspeitas dos policiais.

ACIDENTE

A colisão aconteceu na PR-092, entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, próximo ao bairro rural da Turma 9. Segundo testemunhas, o motorista do Prisma teria tentando uma ultrapassagem em um caminhão quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente contra um caminhão que seguia no sentido oposto.

O motorista do carro, de 21 anos, morreu na hora. A segunda vítima fatal, um rapaz de 18 anos, morreu logo ao dar entrada no hospital de Wenceslau Braz. Já um terceiro ocupante, de também 21 anos, foi encaminhado em estado grave para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Jacarezinho onde permanece internado.

Os motoristas dos dois caminhões envolvidos não tiveram ferimentos graves. Após o acidente a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por horas.