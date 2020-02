Caseiro morre após ser picado por cobra venenosa em chácara; urutu-cruzeiro seria a espécie

Crédito da foto Para Colaboração/Banda B

Um caseiro, de 59 anos, morreu após ser picado por uma cobra venenosa, no final da tarde desta quarta-feira (5), em uma chácara em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele trabalharia no local, que fica no final da rua José Carlos dos Santos, no bairro Rancho Alegre.

Segundo o soldado Irlan, do Corpo de Bombeiros, os amigos da vítima disseram que a cobra responsável pelo ataque seria da espécie urutu-cruzeiro, conhecida pela fama de perigosa. “A gente chegou no local e a vítima já estava morta. Os amigos dele estavam ao seu lado e disseram que ele foi picado por uma urutu-cruzeiro”, contou o soldado.