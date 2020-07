Casos de Covid-19 chegam a 165 em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Imagem google imagens

A Secretaria Municipal de Saúde informou no fim da tarde de segunda-feira (13), por meio de atualização do boletim epidemiológico, que 165 moradores já foram infectados pela Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

O número de pessoas que contraíram a doença, no entanto, pode ser muito superior, considerando os 256 casos em investigação, cujos resultados devem ser divulgados pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) nos próximos dias.

Ainda de acordo com o último boletim epidemiológico, entre os 165 casos positivos do novo coronavírus, 110 são considerados recuperados e 51 ativos (dois hospitalizados e 49 em isolamento domiciliar). Quatro pessoas já faleceram no município por complicações da doença.

Até o momento foram realizados 1.404 testes no município, dos quais 983 apresentaram resultado negativo para a Covid-19.