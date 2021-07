Casos de Covid-19 voltam a aumentar em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para EBC/Arquivo

O município de Santo Antônio da Platina voltou a registrar aumento no número de casos de Covid-19 nesta terça-feira (13). De acordo com o boletim epidemiológico, 200 moradores estão com o vírus ativos, 136 casos suspeitos são investigados e, com mais dois óbitos confirmados, agora são 140 mortes por complicações da doença desde o início da pandemia.

Para a secretária Municipal de Saúde, Gislaine Galvão, o aumento nos casos da doença estão diretamente relacionados ao descumprimento das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. “Demoramos quatro meses para ver os números da doença diminuírem no município, e com apenas 15 dias de flexibilização percebemos um aumento exponencial que pode refletir em uma nova onda de disseminação em massa do vírus se não houver conscientização por parte da população. São flagrantes as ocorrências envolvendo jovens promovendo aglomerações, muitos deles sem máscaras, e certamente haverá reflexos negativos em razão deste comportamento”, adverte Gislaine.

Somente nesta terça-feira, 12 idosos testaram positivo para Covid-19 no Asilo São Francisco de Assis. Na semana passada outros 12 idosos da instituição também foram infectados pelo vírus. “Felizmente nenhum dos idosos infectados teve complicações graves, mas poderia ter ocorrido algo muito mais sério. Existem muitos casos de pessoas assintomáticas disseminando a doença, portanto reforçamos o pedido para que cada um faça a sua parte. Importante salientar que mesmo vacinados não estamos 100% imunes, portanto sejamos conscientes”, cobra a secretária.

Mortes

Após dias sem registrar morte por Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou dois óbitos por complicações da doença em Santo Antônio da Platina nesta terça-feira (13). Orestes Gonçalves, 78 anos, e Antônio Vieira da Silva, 55 anos, estavam internados no Hospital Regional do Norte Pioneiro.