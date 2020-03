Casos suspeitos de coronavírus quase triplicam em um dia e chegam a 240 no Paraná

Crédito da foto Para Foto: Antonio Américo/SESA

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (17) mostram que, no Paraná, os casos suspeitos de coronavírus praticamente triplicaram em um dia. Até segunda-feira (16), eram 85 casos em investigação. O número, porém, saltou para 240.

Entre os casos confirmados, o Ministério mantém os mesmos seis da última sexta-feira (3). A Secretaria Municipal de Curitiba, porém, já testou outros dois casos na capital. As prefeituras de Campo Largo e Pinhais também já confirmaram um caso cada.

Até o fechamento desta reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não havia divulgado boletim oficial do estado. Com isso, o Ministério trabalha com seis casos confirmados na capital e um em Cianorte, no noroeste do Paraná.

Brasil

No Brasil, o número de casos confirmados subiu de 234 para 291. Também nesta terça foi anunciada a primeira morte pela doença no Brasil. O paciente do estado de São Paulo, de 62 anos, tinha diabetes e hipertensão.

Os números de registros em investigação passaram de 2.064 para 8.819.