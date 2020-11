CENAS FORTES: Indígenas pisoteiam vítima de acidente para saquear carga no Paraná

Photo Credit To Local do acidente – Foto: Reprodução Banda B

Um grave acidente tipo colisão frontal com uma morte seguido do saque de uma carga foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) na BR-277 próximo a Laranjeiras do Sul, centro-oeste do Paraná. Membros de uma aldeia indígena localizada em Nova Laranjeiras, no oeste do Paraná, pisotearam o motorista morto, durante um saque de cargas de um caminhão nesta quarta-feira (11). A situação foi registrada em vídeo (Cenas fortes abaixo).

Por volta das 16h desta quarta (11), em decorrência do acidente em área de aldeamento indígena, a pista foi interditada nos dois sentidos. Mesmo com a chegada dos policiais no local, um grupo grande de indígenas tentava arrombar a porta do compartimento de carga do caminhão, apesar das ordens policiais.

Em determinado momento, as tentativas se cessaram, mas logo depois, ainda mais pessoas se aglomeraram no local com o objetivo de saquear a carga, composta por diversos itens automotivos (pneus de motocicletas e óleo), chegando até mesmo a pisotear o corpo do motorista da van envolvida na colisão frontal, que estava às margens da rodovia sem vida e aguardando a chegada do IML (Instituto Médico Legal). As informações são do portal oParana.

Foi acionado o reforço de mais policiais rodoviários federais, mas em razão da quantidade superior do bando, não foi possível conter o saque. Um dos policiais foi atingido por uma pedrada na cabeça, foi atendido pelo serviço médico da concessionária e passa bem.

Houve relatos de que indígenas tentaram realizar um arrastão nos veículos que estavam parados nos dois sentidos da rodovia bloqueada, mas não houve registro de roubos.

Assista: CENAS FORTES