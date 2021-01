Central de Informação da UENP sobre a Covid-19 continua atendendo em 2021

Photo Credit To Pixabay

A Central de Informações sobre a Covid-19 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) segue atendendo todo o Norte Pioneiro do Paraná. A equipe, formada por 12 alunos e três professores, tem como objetivo orientar e esclarecer dúvidas da população sobre o novo Coronavírus.

A Central de Atendimento está realizando a teleconsulta pelo WhatsApp – (43) 99981-5194. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Caso alguém entre em contato via WhatsApp fora do horário de atendimento, será enviado uma mensagem automática, direcionando a pessoa para a plataforma de atendimento do Paraná, que funciona até às 23h.