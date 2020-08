China diz que frango importado do Brasil testou positivo para Covid-19

Crédito da foto Para Foto ilustrativa – Ag. Brasil

Uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil para a cidade de Shenzhen, no sul da China, testou positivo para o coronavírus, disse o governo da cidade nesta quinta-feira, 13.

A descoberta foi feita após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada por centros locais de controle de doenças na última quarta-feira, 12, disse o governo chinês em um comunicado.

As autoridades de saúde de Shenzhen estão rastreando e testando todos os funcionários que podem ter entrado em contato com o produto alimentício contaminado, além de também testarem outros alimentos armazenados perto do lote infectado. Todos os resultados foram negativos, disse o governo.

A Sede de Prevenção e Controle de Epidemias de Shenzhen disse que o público precisa permanecer cauteloso quando se trata de carne e frutos do mar importados, e deve tomar precauções para reduzir os riscos de infecção.

A China informou na quarta que o coronavírus também foi encontrado na embalagem de camarões importados do Equador, sendo que várias outras cidades relatam casos de frutos do mar contaminados desde junho.

Como consequência, o governo chinês tem rastreado todos os contêineres de carnes e frutos do mar que chegam aos principais portos desde junho, quando um novo surto de covid-19 na capital Pequim foi associado ao mercado de frutos do mar da cidade, Xinfadi.