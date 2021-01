Chuva causa alagamentos e transtornos em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Fotos: Antônio de Picolli

Choveu forte em Santo Antônio da Platina (PR) na tarde desta quinta-feira (7). O temporal teve início por volta das 14h30, causando pontos de alagamentos em locais já conhecidos pelas autoridades em razão do problema recorrente.

Na rua Benedito Lúcio Machado, local conhecido pelos transtornados ocasionados em dias de chuvas mais volumosas como a registrada tarde desta quinta-feira, moradores registraram imagens das águas invadindo casas e comércios.

Outro ponto de alagamento foi registrado na avenida José Palma Rennó, nas proximidades do Centro de Convivência do Idoso. A água do temporal provocou muita sujeira e danos no asfalto.

O pontilhão da BR-153 – acesso ao município pela avenida Frei Guilherme Maria – voltou a alagar novamente, impedindo o tráfego pela rodovia. Os motoristas foram obrigados a desviar pelas marginais. Moradores cobram das autoridades do município medidas judiciais contra os responsáveis pela obra.

Apesar dos danos materiais provocados pelo temporal não houve registro de ocorrências graves por parte do Corpo de Bombeiros, conforme informou a comande da corporação no município, tenente Ivna Caroline Dia

De acordo com os institutos de meteorologias a precipitação no município foi de aproximadamente 30 milímetros.