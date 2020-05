Cinco morrem em dois acidentes no Paraná em um período de apenas sete horas

Crédito da foto Para Colaboração/Banda B

Dois acidentes na BR-277 tiraram a vida de cinco pessoas em um período de apenas sete horas no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal foi quem registrou os acidentes: um em Teixeira Soares, a 116 km de Curitiba, e outro em Irati, na região sudeste do estado. Quatro homens e uma mulher morreram.

Teixeira Soares

Um carro funerário, com placas de Quatro Barras, que seguia em direção à Guarapuava, colidiu de frente contra uma carreta após realizar uma ultrapassagem – permitida – e ser arremessado às margens da rodovia. Com o impacto, o caminhão acabou tombando. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (1º) por volta das 19h45, no quilómetro 218 da BR-277.

De acordo com Neocleciana Gonçalves, agente da PRF, o motorista do caminhão foi levado para a Santa Casa de Irati com ferimentos moderados. Já os ocupantes do carro da funerária morreram no local.

“Até o início da manhã deste sábado (2) eles não haviam sido identificados, mas é um homem de aproximadamente 50 anos e uma mulher de, mais ou menos, 45”, disse.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Irati

Três homens morreram após colidirem o carro contra uma pedra ao trafegarem na BR-277 sentido Imbituva-Irati. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (2) por volta das 2h30.

Segundo informações da agente Neocleciana, o Siena bateu de frente contra uma pedra após o carro “rampar” uma lombada, seguir em linha reta e colidir contra o objeto no meio de uma rotatória.

Com o impacto da batida, o carro acabou pegando fogo.