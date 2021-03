Cisnorpi confirma intenção de compra de vacinas; Jacarezinho solicita 22,7 mil doses

Photo Credit To Assessoria

O Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) aprovou em assembleia realizada na tarde de hoje (segunda-feira, 22) a intenção de compra de 132 mil doses da vacina Sputnik V para 20 municípios que compõe o consórcio.

Deste total, 22.700 doses serão destinadas a Jacarezinho em caso da compra ser efetivada. O município fez a solicitação do maior número de imunizantes entre todas as prefeituras consorciadas que aderiram à iniciativa.

A confirmação do negócio depende da autorização do governo federal. Uma vez que não haja interferências, essas doses devem chegar até o fim de maio, uma vez que o consórcio já tem negociação pré definida com o laboratório que produz a vacina.

“Não estamos medindo esforços para acelerar o processo de Imunização aos nossos cidadãos. Estamos tentando todos os caminhos possíveis para que essa pandemia possa enfim ser superada”, destaca o prefeito Marcelo Palhares, que também é presidente do Cisnorpi.