CISNORPI continua com atendimentos em algumas áreas

Crédito da foto Para Marcos Junior

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) continua desde a segunda-feira, 23, o atendimento em especialidades essenciais. Como “Infectologia HIV/Aids”, “Pneumologia”, “Radiografia de Torax”, “Gestação de Alto Risco”, “Exames de ultrassonografias para Gestante de Alto Risco”, “Dia Doce”, “Laboratório CRE”, “Farmácia” e “CAPS AD e CAPS II”.

O Diretor do CISNORPI Antônio Carlos, Nico, explica que a Resolução 008/2020 estabelece a suspensão de todos os atendimentos efetivos realizados no Consórcio de Saúde. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para os cuidados com os pacientes e colaboradores.”, comenta Nico.

Ele ainda destaca que nas especialidades que estão realizando atendimento é necessário encaminhar pacientes somente abaixo de 60 anos, avaliar a necessidade do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sistomatologia apresentada, bem como a real necessidade para o atendimento ambulatorial no CISNORPI.