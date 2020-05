CISNORPI Realiza Prestação De Contas De Atividades

Crédito da foto Para Marcos Junior

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro reuniu os prefeitos na última semana para realizar uma prestação de contas. Em pauta as atividades desenvolvidas nos últimos meses em prol do atendimento na saúde pública aos pacientes da região.

O Diretor do CISNORPI Antônio Carlos, o Nico, destaca que foram realizados mais de 378 mil procedimentos, mas que o número de faltas de pacientes ultrapassou 17 mil. “A população deve se conscientizar em avisar para os municípios poderem remarcar outro pacientes e não perdermos esta consulta”, explica Nico.

Outro ponto que o Diretor do Consórcio ressaltou foi a redução de funcionários de 81 para 73 sem deixar cair a qualidade do atendimento. “Vamos incluir em nosso rol de exames o PCR que é para a detecção do COVID 19 com laboratórios credenciados pelo Estado”, acrescenta o Presidente do CISNORPI e Prefeito de Ribeirão Claro Mário Pereira.

Durante a prestação de contas também foi destacado que o CISNORPI está trabalhando de acordo com as determinações do Estado e somente com atendimentos prioritários. “Pacientes crônicos e exames essenciais que estamos fazendo triagens via telefone. Além disto, já estamos caminhando para a implantação de teleconsulta especializadas”, finaliza.