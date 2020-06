Colégio Magnus intensifica trabalho de inteligência emocional

Crédito da foto Para Assessoria

Lidar com uma situação adversa e nunca vivida pela maioria absoluta da população. Este é o trabalho da Escola da Inteligência, um dos diferentes programas paralelos oferecidos pelo Colégio Magnus e que tem, agora mais do que nunca, um papel fundamental na atuação junto a alunos, familiares e também os próprios colaboradores.

Para isso as equipes da Escola da Inteligência realizam constantes eventos e transmissões digitais, as famosas lives, sempre com ampla participação dos envolvidos no ambiente escolar. Além disso,foram intensificados os trabalhos de diálogo e suporte junto a alunos que apresentem qualquer tipo de dificuldade, seja no âmbito escolar, seja no âmbito pessoal como um todo, assim como seus familiares.

Vale dizer que a Escola da Inteligência é uma das grandes novidades do Colégio Magnus para 2020. Entretanto, o projeto foi iniciado logo no começo do ano letivo, muito antes de se imaginar que a pandemia de Covid-19 traria tantas mudanças à vida social – e, consequentemente, ao setor da educação.

Em meio a todo este contexto de incertezas e tensões causadas pelas restrições e o temor pela doença, a atuação da Escola da Inteligência ganhou ainda mais importância e é um dos grandes diferenciais do colégio, proporcionando ferramentas a todos os envolvidos para trabalhar da melhor maneira possível com essa situação.

Nesta semana houve mais um evento online específico para colaboradores onde foi trabalhado o emocional e a importância de buscar o equilíbrio para a lida com alunos e com este período de aulas não presenciais. Foram realizadas dinâmicas e conversas para desenvolver melhor o auto conhecimento e causar reflexões sobre a situação e a melhor forma de não só superá-la, mas também saber ajudar outras pessoas a ter essa possibilidade de superação.

O PROGRAMA

A Escola da Inteligência é um programa educacional que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos – professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos em escolas de todo Brasil.