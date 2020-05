Colégio Magnus se torna referência em ensino virtual

Crédito da foto Para Assessoria

Inovação tecnológicas do colégio se tornam modelo de gestão na crise e garantem toda a qualidade do sistema Objetivo aos alaunos.

Quando Marcelo Palhares, proprietário do Magnus, afirmou no lançamento do projeto que o colégio viria para ser referência, não eram palavras ao vento. Logo em seu primeiro ano de funcionamento e em meio a uma crise sem precedentes, a instituição se tornou referência em ensinar usando aplicativos e plataformas digitais.

Aulas diárias ao vivo, maior conteúdo autoral digital disponível, plataformas próprias e um moderno sistema de aplicação de avaliações online. A adaptação à nova forma de educar foi tão rápida e eficiente que diversas escolas de outras regiões, incluindo de São Paulo, estão buscando no Magnus o modelo de gestão durante a suspensão das aulas presenciais.

Para se ter uma ideia, as aulas no Magnus ficaram paralisadas por pouquíssimos dias e estão acontecendo ao vivo, através de aplicativo, há um mês, seguindo basicamente os mesmos horários e programação de quando as aulas eram presenciais.

As plataformas digitais do Magnus, criadas muito antes de se pensar que as aulas presenciais seriam suspensas, têm o maior volume de conteúdos próprios em toda a região. Isso sem falar em todo o aparato oferecido pelo sistema Objetivo, fornecedor de material didático para o colégio.

Por fim o setor de TI desenvolveu um método muito eficiente e seguro de avaliações online, que garante a confiabilidade das provas – que ainda são acompanhadas por coordenadores e supervisores.

Com o planejamento em dia, sem atrasos ou prejuízos de conteúdo, o Magnus inicia na próxima semana o segundo trimestre, com todo material didático já devidamente entregue aos alunos.

Enquanto isso seguem os aulões preparativos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que apesar de não ter uma data definida, sempre exige muito preparo para quem participa.

MAIS TECNOLOGIA

E os investimentos em novas tecnologias não param. O Magnus adquiriu lousas digitais, mais uma novidade na região, com o objetivo de melhorar o aprendizado dos alunos. As novas ferramentas de ensino serão montadas nos próximas dias e irão oferecer ainda mais opções digitais para os professores apresentarem os conteúdos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Para 2021 a melhor estrutura educacional da região irá oferecer turmas também na Educação Infantil. Todo o planejamento para a implantação dessas novas turmas já acontece e a garantia é de excelência para alunos com idade à partir de 3 anos.

DIAS DAS MÃES

E, como não podia deixar de acontecer, o Magnus realizou uma bela campanha no Dia das Mães. Os alunos criaram uma música e um vídeo em homenagem às mães, que também participaram de um sorteio de uma completa cesta.