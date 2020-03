Colégio Magnus segue todas as medidas de cautela e elabora um plano de estudos para não prejudicar o aprendizado de seus alunos.

Crédito da foto Para Assessoria

❌ Nota sobre Corona vírus: Colégio Magnus

✔ Referente ao decreto de cautela assinado pelo Governador do Estado do Paraná sobre as suspensão das aulas depois do dia 20 de março, o Colégio Magnus esta estudando a possibilidade de atender todos os alunos através de web aulas.

✔ O núcleo de educação irá informar os procedimentos a serem tomados pelas instituições de ensino e não afetar os alunos, a Direção do Colégio juntamente com uma equipe especializada já estão elaborando uma alternativa para manter o ensino de qualidade e não prejudicar o aprendizado dos alunos.

✔ Reforçamos que tomamos todas as medidas de proteção, desde a entrada dos alunos com a imunização de álcool em gel até o andamento das atividades dentro de sala, intervalos e higienização do mobiliário. Se o aluno(a) apresentar qualquer sintomas de gripe deverá ficar em casa.

✔ Nosso maior objetivo além do ensino é zelar por cada aluno, tenham a certeza que estamos tomando todas as providências necessárias e possíveis para manter nossos alunos protegidos. Vamos juntos vencer esse desafio. Mantenha a prevenção em casa e evite disseminar fake news.

✔ A principio teremos aula normalmente até o dia 20/03 e qualquer novidade iremos informa-los.