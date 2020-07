Colégio Sesc Paraná Jacarezinho ofertará o Ensino fundamental Anos Finais (sexto ao nono ano) ”Confiram”

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

A partir de 2021, o Colégio Sesc Paraná Jacarezinho ofertará o Ensino fundamental Anos Finais (sexto ao nono ano). A proposta do Ensino Fundamental Anos Finais no Sesc reflete o papel social da educação, na formação de estudantes críticos e participativos e em uma escola dinâmica, que ultrapasse a transmissão de informação e se comprometa com a aprendizagem.

O Colégio ofertará bolsas gratuitas por meio do PCG (Programa de Comprometimento e Gratuidade). Entre os diferenciais do Colégio SESC destacam-se o material didático e uniforme inclusos; as turmas são menores possibilitando maior interação com o professor. Os valores são mais acessíveis para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Os alunos ainda podem contar com os serviços oferecidos pela unidade SESC como: saúde, cultura, lazer, educação, esporte e ação social.

A metodologia de ensino do Colégio SESC propõe experiências de aprendizagem que auxiliam no desenvolvimento social, intelectual e cognitivo do aluno despertando sua consciência crítica e senso de coletividade. Mais Informações no Sesc (43) 3511.2700 atualmente entre 9 e 20 horas.