Coletores de Lixo entram em grupo prioritário em Jacarezinho

Crédito da foto Para Pixabay

Os vereadores Nilton Stein, Dorival de Souza, o Val, e Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, tiveram na noite desta segunda-feira, 7, o Projeto de Lei do Legislativo 26/2021 aprovado em primeira votação. Ele passará novamente ao Plenário para votação e depois encaminhado ao Poder Executivo para sanção.

Nilton Stein explica que o Projeto autoriza o Poder Executivo a incluir os trabalhadores do Serviço de Coleta de Lixo no grupo prioritário do Programa Emergencial de Vacinação para o combate e erradicação da COVID.

“Esta é uma medida de segurança e proteção à saúde e à vida das pessoas que ficam expostas à contaminação durante o trabalho de recolhimento de lixo no município de Jacarezinho”, comenta o vereador Val.

Para Serginho Marques a execução do serviço de coleta de lixo constitui risco potencial de contaminação pelo vírus da COVID. “Uma vez que os trabalhadores estão diariamente em contato com todo tipo de resíduos, inclusive com aqueles produzidos por pessoas portadoras da referida contagiosa”, finaliza Serginho Marques.