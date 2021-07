Colisão com carreta mata motociclista na PR-092

Crédito da foto Para PRE

Tiago A L, 31 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira (16) em um acidente de trânsito na PR-092, próximo ao município de Quatiguá/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu às 5h40 no km 297+500m. Tiago conduzia uma motocicleta Honda Titan sem identificação (veículo de leilão), que colidiu com uma carreta Volvo, placas de São José do Ouro/RS, conduzida por Marcos B. F, 36 anos.

A motocicleta seguia sentido Joaquim Távora/Quatiguá e a carreta na pista oposta.

Tiago morreu no local do acidente. O corpo do motociclista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR.

As circunstâncias do acidente são investigadas.