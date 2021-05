Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos na PR-092

Crédito da foto Para PRE

Uma colisão envolvendo um VW Gol e um caminhão deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na noite de quarta-feira (12), na PR-092, entre os municípios de Barra do Jacaré e Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas são um homem, identificado como Aguinaldo C C, 53 anos, e uma criança, L. G F S, de 8 anos, ele de Barra do Jacaré e a criança de Andirá.

A mãe da criança, Ednara A F, 42 anos, também estava no carro. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Andirá.

O motorista do caminhão, Luiz F C, 45 anos, não se feriu.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho. As circunstâncias do acidente serão invetigadas.