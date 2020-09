Colisão entre carro e caminhão interdita PR-439 nos dois sentidos

Photo Credit To Luiz Guilherme Bannwart

Um grave acidente envolvendo um Peugeot e um caminhão baú, próximo a Santo Antônio da Platina, interditou a PR-439 nos dois sentidos, por cerca de uma hora e meia, na noite deste sábado (19).

A informação inicial foi que o acidente teria ocorrido no trevo de acesso à PR-436 (Abatiá) e que havia cinco vítimas. No entanto, a reportagem apurou que a colisão aconteceu próximo à curva da Fazenda Santa Rita, em Santo Antônio da Platina, tendo como vítimas apenas os condutores, que estavam sozinhos nos veículos.

Com a violência da batida o carro ficou destruído na pista. O motorista, identificado como Luís César Moreira Cardoso, 57 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro local.

O caminhão tombou à margem da rodovia, deixando o motorista preso nas ferragens. Ele foi retirado do veículo por socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU e também encaminhado ao pronto-socorro local com suspeita de fraturas, porém, consciente e orientado.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual também atenderam a ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.