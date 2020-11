Colisão envolve três carros e um caminhão na BR-153

Photo Credit To Fotos: Antônio de Picolli

Três carros e um caminhão se envolveram em um acidente na tarde desta segunda-feira (16), na BR-153, nas proximidades do Posto Chapadão, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, tenente Ivna Caroline Dias, um dos veículos teria atingido a lateral do caminhão, colidindo com os outros dois carros em seguida.

A condutora do veículo que teria provocado o acidente foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro local por uma equipe da Triunffo/Econorte, porém consciente e orientada. Os ocupantes dos outros dois carros tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos e liberados no local do acidente. O motorista do caminhão não se feriu.

