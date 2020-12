Colisão fatal na BR-153 em Jacarezinho

Photo Credit To Imagem google imagens

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente automobilístico na noite desta sexta-feira (4), na BR-153, no perímetro urbano de Jacarezinho.

Uma caminhonete GM S10 e uma picape VW Saveiro colidiram na altura do km 22, próximo ao trevo da Vila Rosa.

O motorista da Saveiro, com placas de Pato Branco/PR, morreu na hora. Os dois ocupantes da S10 foram encaminhados ao pronto-socorro, um deles com suspeita de fraturas. Ambos, porém, conscientes e orientados.

De acordo com as primeiras informações, a Saveiro teria cruzado a rodovia sendo colhida pela S10. Um inquérito policial vai apurar as causas do acidente.