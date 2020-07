Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-153

Crédito da foto Para Fotos: PRF

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 06h15, em um grave acidente de trânsito no km 135,7 da BR 153, em Ventania.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo VW/Virtus novo, sem emplacamento, e um caminhão VW/ 24.250, placas de Bandeirantes/PR, colidiram frontalmente em um trecho de reta. Com a violência da batida o motorista do carro, de 59 anos, e do caminhão, de 31 anos, morreram na hora.

Atenderam a ocorrência equipes do Samu, PRF, Polícia Civil e IML.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.