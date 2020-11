Colisão frontal entre moto e caminhão mata jovem em rodovia entre Jacarezinho e Ribeirão Claro

Photo Credit To Foto: Arquivo Pessoal

Um jovem de 24 anos morreu, neste sábado, 31, em uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão, na rodovia (PR), em Ribeirão Claro, no Norte do Paraná (39 km de Ourinhos), entre os municipios de Jacarezinho e Chavantes (SP). Uma jovem foi socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar em Ribeirão Claro.

Por volta das 13h40, Gustavo Peres Silva conduzia a motocicleta e a jovem que não teve o nome divulgado, estava em sua garupa, quando bateram no caminhão. O jovem morreu no local do acidente, cerca de 8 km de Ribeirão Claro (PR). O local onde residem os jovens também não foi informado. O corpo de Gustavo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal de Jacarezinho-PR).

Já o caminhão envolvido no acidente tem placas de Ourinhos e o condutor não se feriu. As circunstâncias do acidente também não foram informadas pela polícia.